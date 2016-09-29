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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - АПОЭЛ
Олимпиакос - АПОЭЛ: обзор матча 29 сентября 2016
Олимпиакос
29.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа B, 2 тур
0 : 1
Завершен
АПОЭЛ
10'
П. Сотириу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - АПОЭЛ
88'
Желтая карточка
Г. Эфрем
82'
Замена
И. Астис
️️️️
Я. Янниотас
Замена
А. Мартинш
️️️️
Э. Камбьяссо
79'
Замена
О. Кардосо
️️️️
М. Марин
78'
68'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Вандер
65'
Замена
К. Артиматас
️️️️
Ф. Бертольо
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
К. Фортунис
64'
Желтая карточка
М. Марин
45'
+1
45'
Желтая карточка
П. Сотириу
Желтая карточка
Л. Миливойевич
38'
Желтая карточка
А. Ботиа
11'
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Сотириу
Пас отдал
Ж. Миланов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Никола Леали
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
22
Марко Марин
АП
91
Эстебан Камбьяссо
ПП
92
Себа
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
26
Нуну Мораиш
ЦП
16
Винисиус
ЦП
18
Факундо Бертольо
ПП
70
Яннис Янниотас
ПВ
77
Вандер
ЛФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
28
Андре Мартинш
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
4-2-2-2
1
Леали
3
Да Кошта
4
Ботиа
3
де ла Белья
90
Фигейраш
19
Миливойевич
91
Камбьяссо
22
Марин
7
Фортунис
12
Идейе
92
Себа
4-3-1-2
24
Ватерман
21
Миланов
30
Меркис
50
Карлао
3
Лаго
18
Бертольо
16
Винисиус
26
Мораиш
70
Янниотас
79
Сотириу
77
Вандер
7
Фортунис
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
7
Фортунис
91
Камбьяссо
28
Мартинш
28
Мартинш
91
Камбьяссо
22
Марин
7
Кардосо
7
Кардосо
22
Марин
70
Янниотас
23
Астис
23
Астис
70
Янниотас
77
Вандер
7
Эфрем
7
Эфрем
77
Вандер
18
Бертольо
18
Артиматас
18
Артиматас
18
Бертольо
Остались в запасе
Олимпиакос
АПОЭЛ
1
Стефанос Капино
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
78
Урко Пардо
ВР
11
Нектариос Александру
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
Остались в запасе
78
Урко Пардо
ВР
11
Нектариос Александру
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Олимпиакос - АПОЭЛ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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