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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Бешикташ
Антальяспор - Бешикташ: обзор матча 19 марта 2017
Антальяспор
19.03.2017, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Бешикташ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Бешикташ
Замена
Й. Куртулуш
️️️️
Шарлес
89'
71'
Замена
М. Митрович
️️️️
Адриано
64'
Вторая желтая
В. Абубакар
61'
Желтая карточка
О. Озякуп
60'
Желтая карточка
В. Абубакар
60'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Талиска
58'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Р. Куарежма
35'
Желтая карточка
Талиска
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
90
Данило
ЦП
7
Зеки Йилдырым
ЦП
70
Шарлес
ЦП
20
Чико
ЦП
99
Мбилла Этам
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
94
Талиска
АП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Антальяспор
32
Сасо Форнецци
ВР
17
Жан Макун
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
30
Сандро
ЦП
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
2-4-2
33
Челустка
23
Айтач
90
Данило
70
Шарлес
20
Чико
7
Йилдырым
9
Это'О
99
Этам
4-2-1-3
31
Фабри
77
Генюл
6
Марсело
6
Тошич
3
Адриано
13
Хатчинсон
15
Озякуп
94
Талиска
7
Куарежма
8
Бабел
9
Абубакар
70
Шарлес
18
Куртулуш
18
Куртулуш
70
Шарлес
3
Адриано
3
Митрович
3
Митрович
3
Адриано
94
Талиска
20
Уйсал
20
Уйсал
94
Талиска
7
Куарежма
23
Тосун
23
Тосун
7
Куарежма
Остались в запасе
Антальяспор
Бешикташ
32
Сасо Форнецци
ВР
17
Жан Макун
ЦП
30
Сандро
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
29
Толга Зенгин
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
32
Сасо Форнецци
ВР
17
Жан Макун
ЦП
30
Сандро
ЦП
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Антальяспор - Бешикташ
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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