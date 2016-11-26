Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Касымпаша
Акхисар Беледиеспор - Касымпаша: обзор матча 26 ноября 2016
Акхисар Беледиеспор
26.11.2016, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Касымпаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Касымпаша
90'
Желтая карточка
А. Бюйюк
Желтая карточка
С. Айдогду
88'
Замена
О. Ташделен
️️️️
М. Лопеш
85'
83'
Желтая карточка
С. Попов
Желтая карточка
А. Джевикер
65'
Замена
А. Джевикер
️️️️
Куштодиу
46'
44'
Желтая карточка
А. Дурак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
27
Куштодиу
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Касымпаша
31
Оливье Веньо
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Акхисар Беледиеспор
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
18
Айкют Джевикер
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
90
Мерван Челик
ЦФ
Касымпаша
89
Вейсел Сары
ЦЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
9
Херолинд Шала
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
1-1-2-2
25
Лукач
88
Османпаша
13
Лопеш
27
Куштодиу
8
Айдогду
11
Айик
23
Родальега
2-3-1-1
31
Веньо
4
Тити
8
Павелка
5
Дурак
90
Попов
8
Торун
10
Бюйюк
13
Лопеш
15
Ташделен
15
Ташделен
13
Лопеш
27
Куштодиу
18
Джевикер
18
Джевикер
27
Куштодиу
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Касымпаша
89
Кадир Келеш
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
89
Вейсел Сары
ЦЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
9
Херолинд Шала
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
89
Кадир Келеш
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
90
Мерван Челик
ЦФ
Остались в запасе
89
Вейсел Сары
ЦЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
9
Херолинд Шала
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Касымпаша
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
Новости команд
Все
Акхисар Беледиеспор
Касымпаша
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Эюпспора» и «Касымпаши» на победу в матче 9-го тура
23 октября
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Эюпспора» и «Касымпаши» на победу в матче 9-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+