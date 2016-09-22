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Судьи
Главный судья:
Денис Шпилев (Белгород)
Материалы

Шинник - Крылья Советов

22.09.2016, Четверг, 18:30 мск Ярославль, стадион Шинник Трансляция: Наш Футбол Россия. Кубок, 1/16 финала Шинник - Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2014/2015)
23 тур
18 марта, среда 19:00 Шинник 0:0 Крылья Советов
7 тур
17 августа, воскресенье 19:00 Крылья Советов 1:1 Шинник
Россия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
13 июля, вторник 18:30 Шинник 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
27 тур
3 ноября, понедельник 15:00 Крылья Советов 4:0 Шинник
13 тур
12 июля, суббота 19:00 Шинник 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
22 тур
15 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:0 Шинник
7 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Шинник 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
23 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Шинник 3:1 Крылья Советов
8 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Крылья Советов 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2004
23 тур
18 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Шинник
8 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Шинник 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
26 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Шинник
13 тур
19 июня, четверг 00:00 Шинник 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
21 тур
24 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 4:1 Шинник
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Шинник 4:2 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Шинник 1:2 Крылья Советов
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Крылья Советов 4:2 Шинник
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 Шинник 0:0 Крылья Советов
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Крылья Советов 1:0 Шинник
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Шинник
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Шинник 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 15 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Шинник
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Шинник 2:2 Крылья Советов
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    Рейтинг: +25

    Макс В 22 сентября 2016, 20:04

    Крылья вперёд!!!

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