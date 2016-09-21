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Судьи
Главный судья:
Олег Соколов (Воронеж)

Мордовия - Анжи

21.09.2016, Среда, 18:30 мск Саранск, стадион Старт Россия. Кубок, 1/16 финала Мордовия - Анжи
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
15 мая, воскресенье 17:00 Анжи 3:0 Мордовия
15 тур
6 ноября, пятница 19:00 Мордовия 4:0 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
10 марта, воскресенье 16:30 Мордовия 2:0 Анжи
6 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Анжи 4:2 Мордовия
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    Рейтинг: +23

    ARSEN923 21 сентября 2016, 20:20

    По какому показывали?

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    Рейтинг: +15

    Barclays05 21 сентября 2016, 19:19

    0-2, какие там 1-1? Редакция, угомонись!

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