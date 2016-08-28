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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Истанбул Башакшехир
Бурсаспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 28 августа 2016
Бурсаспор
28.08.2016, воскресенье, 19:30
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
40'
М. Моссоро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Истанбул Башакшехир
Замена
Р. Фати
️️️️
Б. Киса
83'
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Моссоро
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
5
Билал Киса
ЦП
18
Пабло Баталья
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Бурсаспор
34
Мерт Гюнок
ВР
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
Истанбул Башакшехир
86
Юфук Чейлан
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
23
Самуэль Хольмен
ЦП
2-2-1-2
23
Текин
16
Бехич
2
Куртулуш
5
Киса
18
Баталья
28
Дель Валье
15
Нецид
14
Хоркера
4-2-1-1
1
Бабакан
24
Епуряну
2
Айхан
21
Текдемир
33
Учар
25
Белезоглу
8
Моссоро
10
Вишча
17
Цикалеши
5
Киса
91
Фати
91
Фати
5
Киса
Остались в запасе
Бурсаспор
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
86
Юфук Чейлан
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
23
Самуэль Хольмен
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
23
Самуэль Хольмен
ЦП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Бурсаспор - Истанбул Башакшехир
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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