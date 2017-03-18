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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Хартс
Абердин - Хартс: обзор матча 18 марта 2017
Абердин
18.03.2017, суббота, 15:15
Шотландия. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Хартс
21'
Ш. Логан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Хартс
Желтая карточка
Г. Шинни
90'
78'
Желтая карточка
Д. Уокер
74'
Замена
П. Китчен
️️️️
А. Циолис
ГОЛ! 1:0!
Ш. Логан
21'
13'
Желтая карточка
А. Циолис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЛП
38
Нилл МакГинн
ЦП
23
Кенни МакЛин
АП
8
Райан Джек
ПП
9
Адам Руни
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Хартс
32
Джек Хэмилтон
ВР
6
Александрос Циолис
ЛП
7
Джейми Уокер
ЛВ
19
Сэм Николсон
ЛВ
16
Арно Джум
АП
21
Дон Коуви
ПП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Абердин
10
Райан Кристи
АП
16
Петер Поулетт
ПП
Хартс
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
23
Файкал Реррас
ЦЗ
22
Моха
ЛП
23
Перри Китчен
ЦП
3-3-1-1
1
Льюис
3
Тэйлор
4
Консидайн
2
Логан
4
Шинни
38
МакГинн
8
Джек
23
МакЛин
9
Руни
2-3
32
Хэмилтон
21
Коуви
6
Циолис
7
Уокер
16
Джум
19
Николсон
6
Циолис
23
Китчен
23
Китчен
6
Циолис
Остались в запасе
Абердин
Хартс
10
Райан Кристи
АП
16
Петер Поулетт
ПП
Главный тренер
Барри Робсон
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
23
Файкал Реррас
ЦЗ
22
Моха
ЛП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
10
Райан Кристи
АП
16
Петер Поулетт
ПП
Остались в запасе
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
23
Файкал Реррас
ЦЗ
22
Моха
ЛП
Главный тренер
Барри Робсон
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Абердин - Хартс
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Абердин
0 : 1
11.10.2026
Сент-Джонстон
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
- : -
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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