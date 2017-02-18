Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Сент-Джонстон
Росс Каунти - Сент-Джонстон: обзор матча 18 февраля 2017
Росс Каунти
18.02.2017, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
73'
К. Кюрран
31'
С. МакЛин
90'
К. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Сент-Джонстон
90'
ГОЛ! 1:2!
К. Кейн
88'
Замена
К. Кейн
️️️️
С. МакЛин
ГОЛ! 1:1!
К. Кюрран
73'
Замена
А. Шалк
️️️️
М. Гардин
65'
31'
ГОЛ! 0:1!
С. МакЛин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Скотт Фокс
ВР
15
Эндрю Дэйвис
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
7
Майкл Гардин
ЛП
18
Тим Чоу
ЦП
26
Мартин Вудс
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
11
Крейг Кюрран
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
24
Брайн Истон
ЦЗ
12
Ричард Фостер
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
6
Стивен Андерсон
ЦЗ
26
Лайам Крейг
ЛП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ПП
9
Стив МакЛин
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Росс Каунти
1
Аарон МакКари
ВР
43
Пол Куинн
ЦЗ
8
Алекс Шалк
ЦФ
Сент-Джонстон
1
Алан Маннус
ВР
3
Тэм Скобби
ЦЗ
20
Крис Кейн
ЦФ
2-3-2
1
Фокс
15
Дэйвис
22
Фрэйзер
7
Гардин
26
Вудс
18
Чоу
11
Кюрран
27
Бойс
4-3-1
28
Кларк
12
Фостер
5
Шонесси
6
Андерсон
24
Истон
8
Дэвидсон
10
Уотерспун
26
Крейг
9
МакЛин
7
Гардин
8
Шалк
8
Шалк
7
Гардин
9
МакЛин
20
Кейн
20
Кейн
9
МакЛин
Остались в запасе
Росс Каунти
Сент-Джонстон
43
Пол Куинн
ЦЗ
1
Аарон МакКари
ВР
Главный тренер
Малки Маккей
3
Тэм Скобби
ЦЗ
1
Алан Маннус
ВР
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
43
Пол Куинн
ЦЗ
1
Аарон МакКари
ВР
Остались в запасе
3
Тэм Скобби
ЦЗ
1
Алан Маннус
ВР
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Росс Каунти - Сент-Джонстон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
- : -
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
Все
Росс Каунти
Сент-Джонстон
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+