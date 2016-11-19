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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Росс Каунти
Сент-Джонстон - Росс Каунти: обзор матча 19 ноября 2016
Сент-Джонстон
19.11.2016, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 4
Завершен
Росс Каунти
65'
Д. Суонсон (П)
80'
С. МакЛин
63'
К. Кюрран
83'
Л. Бойс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Росс Каунти
83'
ГОЛ! 2:2!
Л. Бойс
ГОЛ! 2:1!
С. МакЛин
80'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Суонсон
65'
63'
ГОЛ! 0:1!
К. Кюрран
Желтая карточка
Р. Фостер
61'
Желтая карточка
П. Пэтон
54'
Замена
А. Маннус
️️️️
З. Кларк
51'
45'
Замена
А. МакКари
️️️️
С. Фокс
Замена
К. Кейн
️️️️
Л. Крейг
45'
Замена
Т. Скобби
️️️️
Д. Шонесси
45'
Желтая карточка
С. Андерсон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
6
Стивен Андерсон
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
24
Брайн Истон
ЦЗ
12
Ричард Фостер
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЛП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
6
Пол Пэтон
ЦП
26
Лайам Крейг
ЦП
9
Стив МакЛин
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Росс Каунти
1
Скотт Фокс
ВР
15
Эндрю Дэйвис
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
7
Майкл Гардин
ЛП
18
Тим Чоу
ЦП
14
Крис Бурк
ПП
11
Крейг Кюрран
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Сент-Джонстон
1
Алан Маннус
ВР
3
Тэм Скобби
ЦЗ
18
Грэм Камминс
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Росс Каунти
1
Аарон МакКари
ВР
19
Тони Дингволл
ЛП
8
Иан МакШейн
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
4-4-1
28
Кларк
6
Андерсон
24
Истон
12
Фостер
5
Шонесси
10
Уотерспун
6
Пэтон
26
Крейг
16
Суонсон
9
МакЛин
2-3-2
1
Фокс
22
Фрэйзер
15
Дэйвис
14
Бурк
18
Чоу
7
Гардин
27
Бойс
11
Кюрран
5
Шонесси
3
Скобби
3
Скобби
5
Шонесси
28
Кларк
1
Маннус
1
Маннус
28
Кларк
26
Крейг
20
Кейн
20
Кейн
26
Крейг
1
Фокс
1
МакКари
1
МакКари
1
Фокс
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Росс Каунти
18
Грэм Камминс
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
19
Тони Дингволл
ЛП
8
Иан МакШейн
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
18
Грэм Камминс
ЦФ
Остались в запасе
19
Тони Дингволл
ЛП
8
Иан МакШейн
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Сент-Джонстон - Росс Каунти
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
- : -
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
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2018.11.11 22:51
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Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
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