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Расписание матчей
Италия. Кубок
Палермо - Специя
Палермо - Специя: обзор матча 30 ноября 2016
Палермо
30.11.2016, среда, 17:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Специя
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Палермо - Специя
Вторая желтая
Р. Витьелло
113'
Желтая карточка
Р. Витьелло
108'
Замена
Н. Балог
️️️️
Д. Пеццелла
90'
Замена
Х. Алеесами
️️️️
У. Боуи
75'
Замена
А. Диаманти
️️️️
С. Ло Фасо
65'
Желтая карточка
С. Ло Фасо
57'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Палермо - Специя
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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