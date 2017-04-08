Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Хоффенхайм
Гамбург - Хоффенхайм: обзор матча 08 апреля 2017
Гамбург
08.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
25'
А. Хант
75'
А. Хант
33'
А. Крамарич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Хоффенхайм
Замена
В. Яньичич
️️️️
А. Хант
90'
+3
Замена
П. Ласогга
️️️️
Б. Вуд
85'
82'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
Желтая карточка
Д. Дикмайер
82'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ф. Костич
81'
78'
Замена
М. Ут
️️️️
Э. Бичакчич
ГОЛ! 2:1!
А. Хант
Пас отдал
Б. Вуд
75'
Желтая карточка
К. Пападопулос
68'
62'
Желтая карточка
С. Цубер
61'
Замена
Л. Рупп
️️️️
М. Терраццино
Желтая карточка
Уолес
51'
45'
Замена
Н. Амири
️️️️
С. Руди
Желтая карточка
Ф. Костич
40'
36'
Желтая карточка
А. Крамарич
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Крамарич
32'
Желтая карточка
С. Руди
ГОЛ! 1:0!
А. Хант
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
14
Аарон Хант
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
15
Уолес
ЦП
2
Готоку Сакаи
ПП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
4
Эрмин Бичакчич
ПП
33
Марко Терраццино
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
10
Надим Амири
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
4-4-1-1
26
Матениа
2
Дикмайер
14
Пападопулос
3
Маврай
22
Озтрзолек
14
Хант
90
Холтби
15
Уолес
2
Сакаи
18
Костич
17
Вуд
3-4-3
1
Бауманн
7
Фогт
25
Зюле
21
Хюбнер
4
Бичакчич
13
Руди
27
Швеглер
7
Цубер
2
Вагнер
27
Крамарич
33
Терраццино
14
Хант
16
Яньичич
16
Яньичич
14
Хант
18
Костич
11
Грегоритч
11
Грегоритч
18
Костич
17
Вуд
10
Ласогга
10
Ласогга
17
Вуд
13
Руди
10
Амири
10
Амири
13
Руди
33
Терраццино
10
Рупп
10
Рупп
33
Терраццино
4
Бичакчич
13
Ут
13
Ут
4
Бичакчич
Остались в запасе
Гамбург
Хоффенхайм
12
Том Миккель
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
33
Александер Штольц
ВР
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Гамбург - Хоффенхайм
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+