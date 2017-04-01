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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия М
Айнтрахт - Боруссия М: обзор матча 01 апреля 2017
Айнтрахт
01.04.2017, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия М
Замена
А. Баркок
️️️️
М. Гачинович
90'
Желтая карточка
Б. Хргота
89'
85'
Вторая желтая
Т. Штробль
Желтая карточка
Т. Чендлер
84'
81'
Замена
А. Хан
️️️️
Т. Азар
78'
Желтая карточка
О. Вендт
Замена
М. Гектор
️️️️
Т. Тавата
76'
68'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Й. Хофманн
Замена
Х. Сеферович
️️️️
А. Ребич
68'
56'
Желтая карточка
Т. Штробль
45'
Замена
Н. Эльведи
️️️️
Т. Янчке
Желтая карточка
О. Маскарель
43'
Желтая карточка
Х. Вальехо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Талеб Тавата
ЛП
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Мият Гачинович
АП
10
Марко Фабиан
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
17
Макс Безушков
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Градецки
5
Очипка
24
Вальехо
19
Абрахам
22
Чендлер
8
Маскарель
17
Тавата
9
Ребич
10
Фабиан
8
Гачинович
10
Хргота
4-1-1-3-1
1
Зоммер
24
Янчке
15
Кристенсен
23
Вестергор
17
Вендт
5
Штробль
81
Дауд
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
17
Тавата
6
Гектор
6
Гектор
17
Тавата
8
Гачинович
25
Баркок
25
Баркок
8
Гачинович
9
Ребич
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Ребич
7
Хофманн
7
Херрманн
7
Херрманн
7
Хофманн
9
Азар
28
Хан
28
Хан
9
Азар
24
Янчке
30
Эльведи
30
Эльведи
24
Янчке
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
27
Мариус Вольф
ПЗ
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
27
Мариус Вольф
ПЗ
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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