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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия М
Байер - Боруссия М: обзор матча 28 января 2017
Байер
28.01.2017, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия М
31'
Д. Та
34'
Чичарито
52'
Л. Штиндль
58'
Л. Штиндль
71'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия М
90'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Й. Хофманн
85'
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Раффаэл
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
К. Беллараби
77'
71'
ГОЛ! 2:3!
Раффаэл
Пас отдал
К. Крамер
70'
Замена
А. Хан
️️️️
Т. Азар
Замена
К. Хаверц
️️️️
Ч. Арангис
66'
Замена
Т. Едвай
️️️️
Б. Хенрикс
65'
58'
ГОЛ! 2:2!
Л. Штиндль
Пас отдал
О. Вендт
52'
ГОЛ! 2:1!
Л. Штиндль
ГОЛ! 2:0!
Чичарито
Пас отдал
К. Беллараби
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Та
Пас отдал
Х. Чалханоглу
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
44
Ба-Муака Симакала
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-3-2-1
1
Лено
18
Венделл
21
Топрак
4
Та
39
Хенрикс
20
Чалханоглу
44
Кампль
20
Арангис
8
Брандт
38
Беллараби
14
Чичарито
4-1-1-3-1
1
Зоммер
24
Янчке
15
Кристенсен
23
Вестергор
17
Вендт
23
Крамер
81
Дауд
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
39
Хенрикс
4
Едвай
4
Едвай
39
Хенрикс
20
Арангис
29
Хаверц
29
Хаверц
20
Арангис
38
Беллараби
11
Кисслинг
11
Кисслинг
38
Беллараби
9
Азар
28
Хан
28
Хан
9
Азар
11
Раффаэл
19
Джонсон
19
Джонсон
11
Раффаэл
7
Хофманн
18
Дрмич
18
Дрмич
7
Хофманн
Остались в запасе
Байер
Боруссия М
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
44
Ба-Муака Симакала
ЦФ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
44
Ба-Муака Симакала
ЦФ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Байер - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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