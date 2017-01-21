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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия Д
Вердер - Боруссия Д: обзор матча 21 января 2017
Вердер
21.01.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
59'
Ф. Бартельс
5'
А. Шюррле
71'
Л. Пищек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия Д
Желтая карточка
Ф. Кайнц
84'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
К. Фритц
80'
Желтая карточка
Т. Делэни
76'
71'
ГОЛ! 1:2!
Л. Пищек
70'
Замена
У. Дембеле
️️️️
М. Ройс
70'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Г. Кастро
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бартельс
Пас отдал
К. Фритц
59'
45'
Замена
Э. Дурм
️️️️
М. Шмельцер
43'
Желтая карточка
А. Шюррле
Замена
Ф. Видвальд
️️️️
К. Писарро
42'
Красная карточка
Я. Дробны
39'
Замена
М. Велькович
️️️️
С. Гнабри
27'
Желтая карточка
Р. Бауэр
19'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Шюррле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Томас Делэни
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
31
Фин Бартельс
ПП
7
Серж Гнабри
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
47
Усман Манне
ЦФ
Боруссия Д
39
Хендрик Бонманн
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
3-1-3-1-2
33
Дробны
22
Сане
4
Мойсандер
8
Фритц
27
Делэни
3
Гарсия
4
Бауэр
31
Бартельс
7
Гнабри
10
Крузе
14
Писарро
4-1-2-3
1
Вайденфеллер
26
Пищек
19
Папастатопулос
28
Гинтер
29
Шмельцер
5
Вайгль
20
Шюррле
8
Кастро
11
Пулишич
10
Кагава
18
Ройс
8
Фритц
11
Кайнц
11
Кайнц
8
Фритц
14
Писарро
1
Видвальд
1
Видвальд
14
Писарро
7
Гнабри
13
Велькович
13
Велькович
7
Гнабри
8
Кастро
22
Геррейру
22
Геррейру
8
Кастро
29
Шмельцер
37
Дурм
37
Дурм
29
Шмельцер
18
Ройс
10
Дембеле
10
Дембеле
18
Ройс
Остались в запасе
Вердер
Боруссия Д
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
47
Усман Манне
ЦФ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Главный тренер
Александер Нури
39
Хендрик Бонманн
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
47
Усман Манне
ЦФ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Александер Нури
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вердер - Боруссия Д
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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