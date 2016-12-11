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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Байер
Шальке-04 - Байер: обзор матча 11 декабря 2016
Шальке-04
11.12.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Байер
89'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Байер
Замена
Д. Авдияй
️️️️
Й. Гайс
90'
89'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Кисслинг
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Е. Коноплянка
87'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
М. Майер
79'
58'
Замена
А. Драгович
️️️️
О. Топрак
45'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Ч. Арангис
45'
Замена
В. Юрченко
️️️️
Ю. Баумгартлингер
38'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
Желтая карточка
М. Майер
13'
13'
Желтая карточка
О. Топрак
Красная карточка
Налдо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
30
Йоханнес Гайс
27
Налдо
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Чичарито
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
4-3-2-1
1
Ферманн
23
Колашинац
27
Налдо
6
Керер
21
Баба
18
Шепф
27
Горецка
22
Коноплянка
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
4-1-2-1-2
1
Лено
39
Хенрикс
4
Та
21
Топрак
18
Венделл
14
Баумгартлингер
20
Чалханоглу
20
Арангис
8
Брандт
11
Кисслинг
14
Чичарито
30
Гайс
10
Авдияй
10
Авдияй
30
Гайс
22
Коноплянка
21
Стамбули
21
Стамбули
22
Коноплянка
7
Майер
6
Бенталеб
6
Бенталеб
7
Майер
21
Топрак
15
Драгович
15
Драгович
21
Топрак
14
Баумгартлингер
80
Юрченко
80
Юрченко
14
Баумгартлингер
20
Арангис
29
Хаверц
29
Хаверц
20
Арангис
Остались в запасе
Шальке-04
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Мирон Муслич
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Шальке-04 - Байер
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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