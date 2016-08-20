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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Партик Тисл
Абердин - Партик Тисл: обзор матча 20 августа 2016
Абердин
20.08.2016, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Партик Тисл
28'
Н. МакГинн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Партик Тисл
87'
Вторая желтая
Ш. Уэлш
86'
Желтая карточка
Ш. Уэлш
Желтая карточка
Н. МакГинн
66'
ГОЛ! 1:0!
Н. МакГинн
28'
27'
Желтая карточка
А. Осман
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
6
Марк Рейнольдс
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЛП
23
Кенни МакЛин
ЦП
16
Петер Поулетт
ПП
9
Адам Руни
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Партик Тисл
1
Томаш Черны
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
5
Каллум Бус
ЦЗ
4
Шон Уэлш
ЛП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
6
Абдул Осман
ПП
7
Дэвид Амоо
ПП
Главный тренер
Крис Дулан
Абердин
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
23
Крейг Стори
ЦП
7
Уэс Бернс
ЦФ
Партик Тисл
12
Райан Скулли
ВР
18
Дэвид Уилсон
ЦП
99
Матиас Погба
ЦФ
9
Крис Дулан
ЦФ
14
Кристи Эллиот
ЦФ
4-3-1
1
Льюис
6
Рейнольдс
2
Логан
4
Шинни
4
Консидайн
38
МакГинн
23
МакЛин
16
Поулетт
9
Руни
2-4
1
Черны
6
Линдсэй
5
Бус
7
Амоо
6
Осман
11
Лоулесс
4
Уэлш
Остались в запасе
Абердин
Партик Тисл
23
Крейг Стори
ЦП
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
18
Дэвид Уилсон
ЦП
99
Матиас Погба
ЦФ
12
Райан Скулли
ВР
9
Крис Дулан
ЦФ
14
Кристи Эллиот
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
Остались в запасе
23
Крейг Стори
ЦП
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Остались в запасе
18
Дэвид Уилсон
ЦП
99
Матиас Погба
ЦФ
12
Райан Скулли
ВР
9
Крис Дулан
ЦФ
14
Кристи Эллиот
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Главный тренер
Крис Дулан
Статистика матча Абердин - Партик Тисл
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Абердин
0 : 1
11.10.2026
Сент-Джонстон
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Рэйт Роверс
- : -
21.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк
0 : 1
07.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Партик Тисл
2 : 3
31.10.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Партик Тисл
4 : 0
24.10.2026
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 8 тур
Данфермлайн
1 : 1
20.10.2026
Партик Тисл
Информация о матче
Стадион:
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2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
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