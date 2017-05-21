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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал: обзор матча 21 мая 2017
Валенсия
21.05.2017, воскресенье, 17:45
Испания. Примера, 38 тур
1 : 3
Завершен
Вильярреал
54'
Нани
1'
Р. Сольдадо
88'
Н. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вильярреал
88'
ГОЛ! 1:2!
Н. Сансоне
87'
Замена
Родри
️️️️
С. Бакамбу
Замена
З. Баккали
️️️️
Нани
85'
Замена
С. Мина
️️️️
Родриго
80'
74'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Р. Сориано
Желтая карточка
Д. Парехо
71'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
М. Монтойя
70'
68'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Сольдадо
67'
Желтая карточка
С. Бакамбу
ГОЛ! 1:1!
Нани
54'
Желтая карточка
С. Дзадза
34'
4'
Желтая карточка
Х. Коста
1'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
18
Карлос Солер
ЛП
17
Нани
ЛВ
19
Родриго
АП
10
Даниэль Парехо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЛП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ПП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
33
Энцо Перес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Родри
ОП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хауме
33
Монтойя
5
Мангала
33
Сантос
14
Гайя
2
Канселу
18
Солер
10
Парехо
17
Нани
19
Родриго
11
Дзадза
4-3-2
1
Андрес
2
Гаспар
23
Бонера
27
Гонсалес
24
Коста
6
Джонатан
14
Тригерос
21
Сориано
9
Сольдадо
94
Бакамбу
17
Нани
11
Баккали
11
Баккали
17
Нани
33
Монтойя
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
33
Монтойя
19
Родриго
77
Мина
77
Мина
19
Родриго
94
Бакамбу
16
Родри
16
Родри
94
Бакамбу
21
Сориано
11
Сансоне
11
Сансоне
21
Сориано
9
Сольдадо
20
Адриан
20
Адриан
9
Сольдадо
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
25
Диего Алвес
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
33
Энцо Перес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
19
Рафаэль Борре
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
33
Энцо Перес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
Остались в запасе
19
Рафаэль Борре
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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