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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Атлетик
Леганес - Атлетик: обзор матча 14 января 2017
Леганес
14.01.2017, суббота, 15:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Атлетик
Желтая карточка
П. Инсуа
89'
86'
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Муньяин
80'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Замена
Лусиано
️️️️
Д. Мачис
74'
69'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Р. Перес
67'
65'
Желтая карточка
А. Адурис
57'
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Уильямс
Желтая карточка
В. Диас
51'
45'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
М. Сан Хосе
Замена
А. Шимановски
️️️️
Омар
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
7
Омар
ЦП
18
Габриэл
АП
21
Рубен Перес
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
10
Икер Муньяин
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Леганес
31
Диего Перес
ВР
27
Альваро Молина
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
8
Александер Шимановски
ЦП
32
Алехандро Мосо
ЦП
10
Тони
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
4-1-2-2-1
13
Чампанье
3
Марин
21
Мантовани
44
Инсуа
16
Диас
24
Тимор
7
Омар
21
Перес
11
Мачис
18
Габриэл
10
Герреро
4-2-2-2
1
Ирайсос
15
Леке
14
Ляпорт
2
Боведа
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
8
Итурраспе
14
Гарсия
10
Муньяин
20
Адурис
9
Уильямс
7
Омар
8
Шимановски
8
Шимановски
7
Омар
11
Мачис
10
Лусиано
10
Лусиано
11
Мачис
10
Муньяин
18
де Маркос
18
де Маркос
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Сусаета
14
Сусаета
9
Уильямс
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
12
Сан Хосе
Остались в запасе
Леганес
Атлетик
10
Тони
ЦФ
31
Диего Перес
ВР
27
Альваро Молина
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
32
Алехандро Мосо
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
1
Унаи Симон
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
31
Диего Перес
ВР
27
Альваро Молина
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
32
Алехандро Мосо
ЦП
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Леганес - Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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