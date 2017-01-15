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Судьи
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Материалы

Валенсия - Эспаньол

15.01.2017, Воскресенье, 14:00 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Примера, 18 тур Валенсия - Эспаньол
Испания. Примера (2015/2016)
24 тур
13 февраля, суббота 22:30 Валенсия 2:1 Эспаньол
5 тур
22 сентября, вторник 21:00 Эспаньол 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
8 февраля, воскресенье 21:00 Эспаньол 1:2 Валенсия
3 тур
14 сентября, воскресенье 19:00 Валенсия 3:1 Эспаньол
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 13 января, вторник 22:00 Эспаньол 2:0 Валенсия
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 7 января, среда 23:59 Валенсия 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
21 тур
25 января, суббота 23:00 Валенсия 2:2 Эспаньол
2 тур
24 августа, суббота 23:00 Эспаньол 3:1 Валенсия
Испания. Примера (2012/2013)
31 тур
13 апреля, суббота 22:00 Эспаньол 3:3 Валенсия
12 тур
17 ноября, суббота 21:00 Валенсия 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
34 тур
15 апреля, воскресенье 14:00 Эспаньол 4:0 Валенсия
15 тур
4 декабря, воскресенье 01:00 Валенсия 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2010/2011)
36 тур
11 мая, среда 23:00 Эспаньол 2:2 Валенсия
17 тур
2 января, воскресенье 23:55 Валенсия 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
35 тур
1 мая, суббота 22:00 Эспаньол 0:2 Валенсия
16 тур
2 января, суббота 20:00 Валенсия 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
3 мая, воскресенье 21:00 Эспаньол 3:0 Валенсия
15 тур
13 декабря, суббота 22:00 Валенсия 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 23:55 Эспаньол 2:0 Валенсия
7 тур
6 октября, суббота 23:55 Валенсия 1:2 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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    Рейтинг: -92

    Raxor 15 января 2017, 16:49

    лопес забил??

    -1
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