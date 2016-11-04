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Судьи
Главный судья:
Андрей Чулкин (Ижевск)

Кр. Советов (мол) - Урал (мол)

04.11.2016, Пятница, 15:30 мск Самара, стадион Металлург, 2-е поле Россия. Молодежное первенство, 13 тур Кр. Советов (мол) - Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
25 тур
22 апреля, пятница 15:00 Кр. Советов (мол) 0:2 Урал (мол)
11 тур
2 октября, пятница 09:00 Урал (мол) 2:3 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
17 тур
23 ноября, суббота 14:00 Урал (мол) 2:2 Кр. Советов (мол)
9 тур
20 сентября, пятница 15:30 Кр. Советов (мол) 5:1 Урал (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
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    Рейтинг: +34

    налим 4 ноября 2016, 16:11

    час первый таим идёт

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