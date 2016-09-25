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Судьи
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе)
Материалы

Атлетик - Севилья

24.09.2016, Суббота, 19:30 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Испания. Примера, 6 тур Атлетик - Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 20:30 Атлетик 3:1 Севилья
19 тур
9 января, суббота 20:15 Севилья 2:0 Атлетик
Лига Европы (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 14 апреля, четверг 22:05 Севилья 1:2
(5:4)п		 Атлетик
Лига Европы (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 7 апреля, четверг 22:05 Атлетик 1:2 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
29 тур
4 апреля, суббота 17:00 Севилья 2:0 Атлетик
10 тур
2 ноября, воскресенье 14:00 Атлетик 1:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 21:00 Атлетик 3:1 Севилья
16 тур
15 декабря, воскресенье 22:00 Севилья 1:1 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
30 тур
8 апреля, понедельник 23:59 Севилья 2:1 Атлетик
11 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Атлетик 2:1 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
32 тур
8 апреля, воскресенье 20:00 Атлетик 1:0 Севилья
13 тур
20 ноября, воскресенье 21:00 Севилья 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2010/2011)
27 тур
6 марта, воскресенье 21:00 Атлетик 2:0 Севилья
8 тур
24 октября, воскресенье 21:00 Севилья 4:3 Атлетик
Испания. Примера (2009/2010)
24 тур
28 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 0:0 Атлетик
5 тур
26 сентября, суббота 20:00 Атлетик 0:4 Севилья
Испания. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
ответный матч		 4 марта, среда 22:00 Атлетик 3:0 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
28 февраля, суббота 22:00 Атлетик 1:2 Севилья
6 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Севилья 4:0 Атлетик
Испания. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
первый матч		 4 февраля, среда 23:15 Севилья 2:1 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 23:00 Севилья 4:1 Атлетик
19 тур
12 января, суббота 23:55 Атлетик 2:0 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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