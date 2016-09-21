Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида)
Материалы

Севилья - Бетис

20.09.2016, Вторник, 23:00 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 5 тур Севилья - Бетис
Испания. Примера (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 Севилья 2:0 Бетис
16 тур
19 декабря, суббота 22:30 Бетис 0:0 Севилья
Испания. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 12 января, вторник 22:30 Севилья 4:0 Бетис
Испания. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 6 января, среда 20:15 Бетис 0:2 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 14:00 Бетис 0:2 Севилья
14 тур
24 ноября, воскресенье 23:59 Севилья 4:0 Бетис
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 21 марта, пятница 00:05 Бетис 0:2
(3:4)п		 Севилья
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 14 марта, пятница 00:05 Севилья 0:2 Бетис
Испания. Примера (2012/2013)
31 тур
12 апреля, пятница 23:59 Бетис 3:3 Севилья
12 тур
19 ноября, понедельник 00:30 Севилья 5:1 Бетис
Испания. Примера (2011/2012)
20 тур
2 мая, среда 22:00 Севилья 1:2 Бетис
1 тур
22 января, воскресенье 01:00 Бетис 1:1 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
22 тур
7 февраля, суббота 23:55 Севилья 1:2 Бетис
3 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Бетис 0:0 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Бетис 0:2 Севилья
18 тур
6 января, воскресенье 23:00 Севилья 3:0 Бетис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
...
  • Читайте нас: 