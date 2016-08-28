Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао)
Материалы

Реал - Сельта

27.08.2016, Суббота, 21:15 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Примера, 2 тур Реал - Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
5 марта, суббота 18:00 Реал 7:1 Сельта
9 тур
24 октября, суббота 17:00 Сельта 1:3 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
33 тур
26 апреля, воскресенье 22:00 Сельта 2:4 Реал
14 тур
6 декабря, суббота 22:00 Реал 3:0 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 21:00 Сельта 2:0 Реал
18 тур
6 января, понедельник 22:00 Реал 3:0 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
27 тур
10 марта, воскресенье 22:00 Сельта 1:2 Реал
8 тур
20 октября, суббота 20:00 Реал 2:0 Сельта
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
ответный матч		 10 января, четверг 00:30 Реал 4:0 Сельта
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
первый матч		 13 декабря, четверг 01:00 Сельта 2:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
...
  • ...
    Рейтинг: +25

    WSerGW 28 августа 2016, 18:18

    Не дотерпели!!! А 1:1 было бы сильно

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +184

    Sergei26 27 августа 2016, 21:15

    Ничья

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +46

    latka1 27 августа 2016, 09:35

    Блин, ребят.... где трансляции ла лиги на матч тв?? на футбол 1-2-3?? Где???

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +45

    A7XKOLYAN93 > latka1 27 августа 2016, 17:37

    http://rustreams.ru/online/

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ > A7XKOLYAN93 27 августа 2016, 21:59

    +

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +281

    trudovik > latka1 27 августа 2016, 22:22

    поговаривают, что матч тв, то ли не выплатили долг, то ли не правильно подписали контракт на показ ла лиги...
    короче говоря, Канделаки нас кинула.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +46

    latka1 > trudovik 27 августа 2016, 22:59

    Офигеть(((

    -1
    Ответить
  • Читайте нас: 