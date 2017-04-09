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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Торпедо - Зенит
Торпедо - Зенит: обзор матча 09 апреля 2017
Торпедо
09.04.2017, воскресенье, 14:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур
4 : 0
Завершен
Зенит
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Статистика матча Торпедо - Зенит
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Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
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14.11.2026
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07.11.2026
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