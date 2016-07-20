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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Коломна - Псков
Коломна - Псков: обзор матча 20 июля 2016
Коломна
20.07.2016, среда, 18:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 1 тур
2 : 2
Завершен
Псков
83'
А. Ершов
90+1'
С. Турченков
15'
А. Шишаев
73'
В. Бабков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коломна - Псков
ГОЛ! 2:2!
С. Турченков
90'
+1
90'
Замена
М. Сидорович
️️️️
В. Бабков
86'
Вторая желтая
С. Бухаров
ГОЛ! 1:2!
А. Ершов
83'
82'
Желтая карточка
С. Бухаров
Замена
А. Сиваев
️️️️
А. Гадзаов
81'
73'
ГОЛ! 0:2!
В. Бабков
Замена
Л. Петрик
️️️️
М. Кузяев
70'
66'
Замена
И. Сурин
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
А. Ерастов
60'
51'
Желтая карточка
А. Крупенин
41'
Замена
А. Ременчик
️️️️
И. Недорезов
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Шишаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коломна
23
Александр Корольков
ВР
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
9
Георгий Джигкаев
ЦЗ
20
Сергей Федотов
ЦЗ
13
Михаил Кузяев
ЦЗ
18
Артем Новичков
ЦП
35
Артур Гадзаов
ЦП
27
Андрей Арлашин
ЦП
17
Алексей Воронков
ЦП
10
Александр Ершов
ЦФ
12
Сергей Турченков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бодров
Псков
21
Денис Трункин
ВР
2
Артем Васильев
ЦЗ
3
Андрей Крупенин
ЦЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
29
Сергей Бухаров
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
32
Валентин Бабков
ЦП
8
Владислав Орлов
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
17
Антон Шишаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Васильев
Коломна
1
Алексей Карасевич
ВР
29
Торнике Квития
ЦЗ
2
Илья Широков
ЦЗ
14
Иван Косов
ЦП
31
Андрей Спирин
ЦП
7
Леонид Петрик
ЦП
9
Артем Сиваев
ЦП
Псков
71
Михаил Малышев
ВР
14
Игорь Сурин
ЦЗ
5
Антон Ременчик
ЦЗ
22
Максим Булимов
ЦП
28
Максим Сидорович
ЦП
10
Николай Павлов
ЦФ
4-4-2
23
Корольков
4
Ерастов
20
Федотов
13
Кузяев
9
Джигкаев
18
Новичков
27
Арлашин
17
Воронков
35
Гадзаов
12
Турченков
10
Ершов
3-3-3-1
21
Трункин
6
Курбанов
29
Бухаров
2
Недорезов
2
Васильев
38
Алейников
3
Крупенин
32
Бабков
8
Орлов
20
Суродин
17
Шишаев
13
Кузяев
7
Петрик
7
Петрик
13
Кузяев
35
Гадзаов
9
Сиваев
9
Сиваев
35
Гадзаов
32
Бабков
28
Сидорович
28
Сидорович
32
Бабков
2
Васильев
14
Сурин
14
Сурин
2
Васильев
2
Недорезов
5
Ременчик
5
Ременчик
2
Недорезов
Остались в запасе
Коломна
Псков
14
Иван Косов
ЦП
31
Андрей Спирин
ЦП
29
Торнике Квития
ЦЗ
2
Илья Широков
ЦЗ
1
Алексей Карасевич
ВР
Главный тренер
Александр Бодров
22
Максим Булимов
ЦП
10
Николай Павлов
ЦФ
71
Михаил Малышев
ВР
Главный тренер
Игорь Васильев
Остались в запасе
14
Иван Косов
ЦП
31
Андрей Спирин
ЦП
29
Торнике Квития
ЦЗ
2
Илья Широков
ЦЗ
1
Алексей Карасевич
ВР
Остались в запасе
22
Максим Булимов
ЦП
10
Николай Павлов
ЦФ
71
Михаил Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Бодров
Главный тренер
Игорь Васильев
Статистика матча Коломна - Псков
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Авангард
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