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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПАОК - Аякс
ПАОК - Аякс: обзор матча 03 августа 2016
ПАОК
03.08.2016, среда, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Аякс
4'
С. Атанасиадис
45'
Д. Классен (П)
88'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Аякс
88'
ГОЛ! 1:2!
Д. Классен
Замена
Й. Мистакидис
️️️️
Г. Родригеш
70'
66'
Желтая карточка
К. Тете
57'
Желтая карточка
Н. Гудель
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Классен
ГОЛ! 1:0!
С. Атанасиадис
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЛП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
28
Евгений Шахов
ПП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
35
Митчелл Дийкс
ЛП
8
Неманья Гудель
ЦП
18
Дэви Классен
АП
2
Кенни Тете
ПП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ПАОК
23
Зелько Бркич
ВР
6
Александрос Циолис
ЦП
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
20
Лассе Шоне
ЦП
3-2-1-1
71
Гликос
3
Лео Матос
15
Креспо
33
Цавеллас
8
Харисис
28
Шахов
10
Родригеш
33
Атанасиадис
2-3-1
24
Силлессен
34
Велтман
24
Виргевер
2
Тете
8
Гудель
35
Дийкс
18
Классен
10
Родригеш
27
Мистакидис
27
Мистакидис
10
Родригеш
Остались в запасе
ПАОК
Аякс
23
Зелько Бркич
ВР
6
Александрос Циолис
ЦП
Главный тренер
Алессио Лиски
1
Дидрик Бур
ВР
20
Лассе Шоне
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
6
Александрос Циолис
ЦП
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
20
Лассе Шоне
ЦП
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча ПАОК - Аякс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
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1 : 1
08.11.2026
ПАОК
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ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
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- : -
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Твенте
2 : 2
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Аякс
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Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
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