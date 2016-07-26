Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - ПАОК
Аякс - ПАОК: обзор матча 26 июля 2016
Аякс
26.07.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
ПАОК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - ПАОК
Желтая карточка
Л. Шоне
90'
84'
Замена
Й. Мистакидис
️️️️
Г. Родригеш
74'
Желтая карточка
П. Гликос
69'
Замена
А. Циолис
️️️️
Х. Харисис
30'
Желтая карточка
С. Атанасиадис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
18
Дэви Классен
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Харилаос Харисис
ПП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Амин Юнес
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
ПАОК
23
Зелько Бркич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
4-1
24
Силлессен
35
Дийкс
24
Виргевер
34
Велтман
2
Тете
18
Классен
3-2-1-1
71
Гликос
3
Лео Матос
15
Креспо
33
Цавеллас
8
Харисис
28
Шахов
10
Родригеш
33
Атанасиадис
8
Харисис
6
Циолис
6
Циолис
8
Харисис
10
Родригеш
27
Мистакидис
27
Мистакидис
10
Родригеш
Остались в запасе
Аякс
ПАОК
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
1
Дидрик Бур
ВР
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Амин Юнес
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
23
Зелько Бркич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
1
Дидрик Бур
ВР
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Амин Юнес
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Аякс - ПАОК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Аякс
ПАОК
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+