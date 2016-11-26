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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Вестерло
Эйпен - Вестерло: обзор матча 26 ноября 2016
Эйпен
26.11.2016, суббота, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Вестерло
20'
Э. Басси
31'
Й. Бюйенс
54'
Б. Де Кеулаер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Вестерло
88'
Замена
Р. Хенкенс
️️️️
Б. Де Кеулаер
Желтая карточка
М. Силла
78'
63'
Желтая карточка
М. Хейлен
54'
ГОЛ! 1:2!
Б. Де Кеулаер
51'
Желтая карточка
М. Аннис
38'
Замена
М. Аннис
️️️️
Х. Хиланд
31'
ГОЛ! 1:1!
Й. Бюйенс
ГОЛ! 1:0!
Э. Басси
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
2
Ибраим Диалло
ЦЗ
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
22
Сиб Блондель
ЦЗ
11
Энтони Басси
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Вестерло
30
Коэн ван Лангендонк
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
16
Джордан Мастоу
ЦЗ
17
Кеннет Шуерманс
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
11
Халим Хиланд
ОП
71
Йони Бюйенс
ЦП
10
Бенджамин Де Кеулаер
ПП
Главный тренер
Боб Питерс
Эйпен
42
Петер Хаккенберг
ЦЗ
27
Нтутхуко Радебе
ЦЗ
91
Хосе Мария Касес
ЦП
18
Гай Дуфур
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
Вестерло
1
Кристоф ван Хаут
ВР
22
Жиль Рюссен
ЦЗ
44
Эрве Маттис
ЦЗ
23
Ярно Моленбергс
ЦП
6
Робин Хенкенс
ЦП
8
Максим Аннис
ЦП
3-2-1
1
ван Кромбрадж
2
Диалло
5
Дианье
22
Блондель
11
Басси
9
Жеффрен
14
Силла
4-1-2
30
ван Лангендонк
16
Мастоу
17
Шуерманс
13
Хейлен
3
Дамс
11
Хиланд
10
Де Кеулаер
71
Бюйенс
10
Де Кеулаер
6
Хенкенс
6
Хенкенс
10
Де Кеулаер
11
Хиланд
8
Аннис
8
Аннис
11
Хиланд
Остались в запасе
Эйпен
Вестерло
91
Хосе Мария Касес
ЦП
18
Гай Дуфур
ЦП
42
Петер Хаккенберг
ЦЗ
27
Нтутхуко Радебе
ЦЗ
19
Флориан Толемесс
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
22
Жиль Рюссен
ЦЗ
23
Ярно Моленбергс
ЦП
1
Кристоф ван Хаут
ВР
44
Эрве Маттис
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
91
Хосе Мария Касес
ЦП
18
Гай Дуфур
ЦП
42
Петер Хаккенберг
ЦЗ
27
Нтутхуко Радебе
ЦЗ
19
Флориан Толемесс
ЦФ
Остались в запасе
22
Жиль Рюссен
ЦЗ
23
Ярно Моленбергс
ЦП
1
Кристоф ван Хаут
ВР
44
Эрве Маттис
ЦЗ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Эйпен - Вестерло
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
- : -
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 2
20.09.2026
Вестерло
Информация о матче
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Вестерло
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