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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Кортрейк
Беверен - Кортрейк: обзор матча 19 ноября 2016
Беверен
19.11.2016, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Кортрейк
88'
С. Схрайверс (П)
8'
Э. Каж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Кортрейк
90'
Желтая карточка
Т. Камински
90'
Желтая карточка
Жоаозиньо
88'
Желтая карточка
С. Сарр
Замена
Й. Колс
️️️️
С. Схрайверс
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Схрайверс
88'
75'
Замена
С. Сарр
️️️️
К. Мерсье
59'
Замена
С. Де Смет
️️️️
Э. Каж
41'
Желтая карточка
Б. Верстате
Желтая карточка
С. Схрайверс
27'
20'
Желтая карточка
И. Уали
8'
ГОЛ! 0:1!
Э. Каж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беверен
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
16
Валлтери Морен
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
32
Оливье Мини
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Кортрейк
1
Томас Камински
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
10
Эрве Каж
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
26
Элохим Роллан
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Беверен
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Йенс Колс
ЦП
11
Алессандро Серижони
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Кортрейк
13
Михалис Сифакис
ВР
6
Сиди Сарр
ОП
8
Небойша Павлович
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
3-2-2
26
Котелеш
3
де Шуттер
16
Морен
4
Камачо
18
Янс
32
Мини
8
Схрайверс
9
Гано
2-4-2
1
Камински
2
Жиго
31
Жоаозиньо
4
Верстате
26
Роллан
30
Мерсье
10
Каж
27
Уали
9
Саади
8
Схрайверс
24
Колс
24
Колс
8
Схрайверс
30
Мерсье
6
Сарр
6
Сарр
30
Мерсье
10
Каж
7
Де Смет
7
Де Смет
10
Каж
Остались в запасе
Беверен
Кортрейк
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
11
Алессандро Серижони
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
8
Небойша Павлович
ЦП
13
Михалис Сифакис
ВР
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
11
Алессандро Серижони
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Остались в запасе
8
Небойша Павлович
ЦП
13
Михалис Сифакис
ВР
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Беверен - Кортрейк
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
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1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
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Вестерло
4 : 4
24.10.2026
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Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
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