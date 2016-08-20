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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Брюгге
Кортрейк - Брюгге: обзор матча 20 августа 2016
Кортрейк
20.08.2016, суббота, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Брюгге
7'
И. Саади
11'
И. Саади
33'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Брюгге
Желтая карточка
Т. Камински
86'
Замена
С. Сарр
️️️️
Э. Каж
81'
Замена
К. Д'Хаен
️️️️
С. Де Смет
75'
69'
Замена
Ф. Гедоз
️️️️
Л. Рафаэлов
67'
Замена
Й. Фоссен
️️️️
А. Диаби
Замена
И. Уали
️️️️
К. Мерсье
67'
54'
Желтая карточка
Б. Болинголи
43'
Желтая карточка
Б. Энгелс
42'
Желтая карточка
Р. Вормер
Желтая карточка
Э. Роллан
40'
33'
ГОЛ! 2:1!
Х. Ванакен
ГОЛ! 2:0!
И. Саади
11'
ГОЛ! 1:0!
И. Саади
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
1
Томас Камински
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
8
Небойша Павлович
ЦП
10
Эрве Каж
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
26
Элохим Роллан
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Брюгге
16
Людовик Бутель
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Кортрейк
13
Михалис Сифакис
ВР
3
Фабьен Бойер
ЦЗ
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
6
Сиди Сарр
ОП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
1-5-2
1
Камински
31
Жоаозиньо
10
Каж
4
Верстате
30
Мерсье
26
Роллан
8
Павлович
7
Де Смет
9
Саади
3-2-4-1
16
Бутель
4
Денсвил
3
Энгелс
27
Коолс
5
Болинголи
28
Де Бок
20
Ванакен
3
Симонс
25
Вормер
11
Рафаэлов
5
Диаби
10
Каж
6
Сарр
6
Сарр
10
Каж
7
Де Смет
30
Д'Хаен
30
Д'Хаен
7
Де Смет
30
Мерсье
27
Уали
27
Уали
30
Мерсье
5
Диаби
9
Фоссен
9
Фоссен
5
Диаби
11
Рафаэлов
10
Гедоз
10
Гедоз
11
Рафаэлов
Остались в запасе
Кортрейк
Брюгге
3
Фабьен Бойер
ЦЗ
13
Михалис Сифакис
ВР
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
3
Фабьен Бойер
ЦЗ
13
Михалис Сифакис
ВР
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Кортрейк - Брюгге
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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