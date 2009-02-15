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Расписание матчей
Англия. Кубок
Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед
Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед: обзор матча 15 февраля 2009
Дерби Каунти
15.02.2009, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
56'
М. Эддисон
30'
Нани
44'
Д. Гибсон
49'
К. Роналду
81'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед
Замена
С. Пирсон
️️️️
Р. Сэведж
ГОЛ! 1:4!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Д. Флетчер
Замена
Р. Поссебон
️️️️
К. Роналду
Замена
М. Стержовски
️️️️
Н. Баразит
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
П. Джи Сун
ГОЛ! 1:3!
М. Эддисон
Пас отдал
К. Коммонс
Замена
Д. О'Ши
️️️️
П. Эвра
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
Р. Гиггз
ГОЛ! 0:2!
Д. Гибсон
Пас отдал
К. Роналду
ГОЛ! 0:1!
Нани
Пас отдал
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Майлс Эддисон
ЦЗ
21
Гари Тил
ЛП
15
Крис Коммонс
ЦП
10
Насер Баразит
ЦП
0
Робби Сэведж
ПП
11
Роб Халс
ЦФ
Главный тренер
Билли Дэвис
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
33
Пак Джи Сун
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
11
Райан Гиггз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Дерби Каунти
1
Рой Кэрролл
ВР
5
Левин Ньятанга
ЦЗ
22
Энди Тодд
ЦЗ
8
Стивен Пирсон
ЦП
21
Миле Стержовски
ПП
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
0
Родриго Поссебон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
1-4-1
13
Бювотер
4
Эддисон
21
Тил
15
Коммонс
10
Баразит
0
Сэведж
11
Халс
4-3-1-2
12
Фостер
2
Рафаэл
5
Фердинанд
35
Эванс
27
Эвра
33
Пак Джи Сун
24
Гибсон
24
Флетчер
17
Нани
11
Гиггз
7
Роналду
0
Сэведж
8
Пирсон
8
Пирсон
0
Сэведж
10
Баразит
21
Стержовски
21
Стержовски
10
Баразит
7
Роналду
0
Поссебон
0
Поссебон
7
Роналду
27
Эвра
16
О'Ши
16
О'Ши
27
Эвра
33
Пак Джи Сун
18
Уэлбек
18
Уэлбек
33
Пак Джи Сун
Остались в запасе
Дерби Каунти
Манчестер Юнайтед
1
Рой Кэрролл
ВР
5
Левин Ньятанга
ЦЗ
22
Энди Тодд
ЦЗ
Главный тренер
Билли Дэвис
29
Томаш Кушчак
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Рой Кэрролл
ВР
5
Левин Ньятанга
ЦЗ
22
Энди Тодд
ЦЗ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Билли Дэвис
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Прайд Парк
Где смотреть матч:
"7ТВ" 19:30 (прямая)
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