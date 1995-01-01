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Энди Тодд
Главные новости
Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня
01:04
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00:53
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00:43
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00:34
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00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
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00:11
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«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
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Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
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22:17
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21:31
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21:29
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21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
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21:10
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Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
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«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
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Энди Тодд
Защитник
Имя
Энди
Фамилия
Тодд
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
21 сентября 1974 (48 лет)
Рост
178
Вес
74
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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