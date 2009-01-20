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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Дерби Каунти
Манчестер Юнайтед - Дерби Каунти: обзор матча 20 января 2009
Манчестер Юнайтед
20.01.2009, вторник, 23:00
Кубок Английской лиги, 1/2 финала
4 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Дерби Каунти
15'
Нани
22'
Д. О'Ши
34'
К. Тевес
88'
К. Роналду (П)
81'
Д. Барнс (П)
90+1'
Д. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Дерби Каунти
+1
ГОЛ! 4:2!
Д. Барнс
ГОЛ с пенальти! 4:1!
К. Роналду
Травма
Нани
Желтая карточка
Р. Кэрролл
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Барнс
Травма
Д. Эванс
Замена
Д. Барнс
️️️️
К. Коммонс
Замена
️️️️
Г. Невилл
Замена
Н. Баразит
️️️️
Э. Тодд
Замена
К. Роналду
️️️️
Р. Гиггз
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Рафаэл
ГОЛ! 3:0!
К. Тевес
Пас отдал
Рафаэл
ГОЛ! 2:0!
Д. О'Ши
Пас отдал
Д. Уэлбек
Желтая карточка
М. Эддисон
Желтая карточка
Рафаэл
17'
ГОЛ! 1:0!
Нани
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
(К)
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Дерби Каунти
1
Рой Кэрролл
ВР
22
Энди Тодд
ЦЗ
4
Майлс Эддисон
ЦП
21
Гари Тил
ПП
11
Роб Халс
ЦФ
15
Крис Коммонс
ЦФ
Главный тренер
Билли Дэвис
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Родриго Поссебон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Дерби Каунти
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Левин Ньятанга
ЦЗ
10
Джайлз Барнс
ЦП
0
Робби Сэведж
ПП
30
Эмануэль Алехандро Вилья
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
4-3-1-2
12
Фостер
16
О'Ши
35
Эванс
0
Невилл
2
Рафаэл
28
Андерсон
24
Гибсон
11
Гиггз
17
Нани
18
Уэлбек
32
Тевес
1-2-2
1
Кэрролл
22
Тодд
21
Тил
4
Эддисон
15
Коммонс
11
Халс
2
Рафаэл
24
Флетчер
24
Флетчер
2
Рафаэл
11
Гиггз
7
Роналду
7
Роналду
11
Гиггз
15
Коммонс
10
Барнс
10
Барнс
15
Коммонс
0
Сэведж
0
Сэведж
22
Тодд
10
Баразит
10
Баразит
22
Тодд
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Дерби Каунти
0
Родриго Поссебон
ЦП
29
Томаш Кушчак
ВР
22
Пол Скоулз
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
30
Эмануэль Алехандро Вилья
ЦФ
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Левин Ньятанга
ЦЗ
Главный тренер
Билли Дэвис
Остались в запасе
0
Родриго Поссебон
ЦП
29
Томаш Кушчак
ВР
22
Пол Скоулз
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
Остались в запасе
30
Эмануэль Алехандро Вилья
ЦФ
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Левин Ньятанга
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Билли Дэвис
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Дерби Каунти
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"7ТВ" 23:00 (прямая)
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