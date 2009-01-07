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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед
Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 января 2009
Дерби Каунти
07.01.2009, среда, 22:45
Кубок Английской лиги, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
31'
К. Коммонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Э. Тодд
+1
Замена
Р. Сэведж
️️️️
Э. Тодд
Желтая карточка
Г. Тил
Замена
М. Кэррик
️️️️
Андерсон
Замена
У. Руни
️️️️
П. Скоулз
Замена
К. Роналду
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Г. Тил
️️️️
М. Стержовски
Желтая карточка
Рафаэл
ГОЛ! 1:0!
К. Коммонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
1
Рой Кэрролл
ВР
5
Левин Ньятанга
ЦЗ
22
Энди Тодд
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
4
Майлс Эддисон
ЦП
21
Миле Стержовски
ПП
11
Роб Халс
ЦФ
Главный тренер
Билли Дэвис
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЛП
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Дерби Каунти
13
Стивен Бювотер
ВР
21
Гари Тил
ЛП
0
Робби Сэведж
ПП
10
Насер Баразит
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
0
Родриго Поссебон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
2-3-1
1
Кэрролл
5
Ньятанга
22
Тодд
15
Коммонс
4
Эддисон
21
Стержовски
11
Халс
4-3-1-2
29
Кушчак
2
Рафаэл
15
Видич
35
Эванс
16
О'Ши
28
Андерсон
22
Скоулз
24
Гибсон
17
Нани
32
Тевес
18
Уэлбек
21
Стержовски
21
Тил
21
Тил
21
Стержовски
22
Тодд
0
Сэведж
0
Сэведж
22
Тодд
10
Баразит
10
Баразит
28
Андерсон
16
Кэррик
16
Кэррик
28
Андерсон
22
Скоулз
32
Руни
32
Руни
22
Скоулз
18
Уэлбек
7
Роналду
7
Роналду
18
Уэлбек
Остались в запасе
Дерби Каунти
Манчестер Юнайтед
13
Стивен Бювотер
ВР
Главный тренер
Билли Дэвис
0
Родриго Поссебон
ЦП
13
Бен Амос
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
Остались в запасе
0
Родриго Поссебон
ЦП
13
Бен Амос
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
Главный тренер
Билли Дэвис
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Прайд Парк
Где смотреть матч:
"7ТВ" 22:45 (прямая)
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