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Лига Европы 2026/2027
Фехервар - Чукарички
Фехервар - Чукарички: обзор матча 14 июля 2016
Фехервар
14.07.2016, четверг, 21:30
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Чукарички
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фехервар - Чукарички
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Чукарички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
- : -
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 11 тур
Чукарички
0 : 0
10.10.2026
Мачва
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Чукарички
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