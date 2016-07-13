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Лига чемпионов 2026/2027
Крузейдерс - Копенгаген
Крузейдерс - Копенгаген: обзор матча 13 июля 2016
Крузейдерс
13.07.2016, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 6
Завершен
Копенгаген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Крузейдерс - Копенгаген
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Данганнон Свифтс
- : -
21.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Каррик Рейнджерс
1 : 1
13.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Бангор
1 : 0
07.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Лимавади Юнайтед
1 : 4
31.10.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Крузейдерс
0 : 5
24.10.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Баллимина Юнайтед
2 : 1
17.10.2026
Крузейдерс
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
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Крузейдерс
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