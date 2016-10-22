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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Хоффенхайм
Байер - Хоффенхайм: обзор матча 22 октября 2016
Байер
22.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Хоффенхайм
15'
К. Демирбай
49'
С. Вагнер
60'
С. Цубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Хоффенхайм
78'
Замена
Э. Варгас
️️️️
К. Демирбай
65'
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Крамарич
60'
ГОЛ! 0:3!
С. Цубер
58'
Замена
Ю. Полански
️️️️
С. Руди
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
А. Мехмеди
56'
Замена
Чичарито
️️️️
О. Топрак
56'
49'
ГОЛ! 0:2!
С. Вагнер
Пас отдал
А. Крамарич
45'
+1
Желтая карточка
С. Руди
Замена
Венделл
️️️️
Л. Бендер
45'
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Демирбай
Пас отдал
С. Вагнер
Красная карточка
К. Фолланд
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лено
8
Бендер
4
Та
21
Топрак
39
Хенрикс
14
Баумгартлингер
20
Арангис
44
Кампль
8
Брандт
31
Фолланд
14
Мехмеди
4-4-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
21
Хюбнер
7
Фогт
25
Зюле
10
Амири
13
Руди
26
Демирбай
7
Цубер
2
Вагнер
27
Крамарич
8
Бендер
18
Венделл
18
Венделл
8
Бендер
21
Топрак
14
Чичарито
14
Чичарито
21
Топрак
14
Мехмеди
11
Кисслинг
11
Кисслинг
14
Мехмеди
13
Руди
8
Полански
8
Полански
13
Руди
26
Демирбай
11
Варгас
11
Варгас
26
Демирбай
27
Крамарич
11
Салаи
11
Салаи
27
Крамарич
Остались в запасе
Байер
Хоффенхайм
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Байер - Хоффенхайм
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Бай-Арена
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