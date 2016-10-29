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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Спарта
Хераклес - Спарта: обзор матча 29 октября 2016
Хераклес
29.10.2016, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 11 тур
2 : 2
Завершен
Спарта
68'
Б. Дарри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Спарта
Желтая карточка
Д. Хогма
90'
Желтая карточка
Й. Пелюпесси
85'
ГОЛ! 1:0!
Б. Дарри
68'
Начало матча
Статистика матча Хераклес - Спарта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
10.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
Новости команд
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Хераклес
Спарта
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
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