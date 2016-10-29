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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - ПСВ
Витесс - ПСВ: обзор матча 29 октября 2016
Витесс
29.10.2016, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 11 тур
0 : 2
Завершен
ПСВ
12'
Г. Перейро
90'
Г. Перейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - ПСВ
90'
ГОЛ! 0:2!
Г. Перейро
82'
Замена
Д. Швааб
️️️️
Б. Рамселар
Замена
М. ван Берген
️️️️
М. Рашица
81'
72'
Замена
Д. Бренет
️️️️
Й. Виллемс
60'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
С. Бергвейн
Желтая карточка
А. Кройсвек
52'
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Перейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
89
Элой Ром
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Витесс
8
Косуке Ота
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
ПСВ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
3-4-1-1
89
Ром
3
Миазга
15
Кройсвек
4
Кашия
24
Тигадуини
8
Бэйкер
6
Накамба
21
Йейни
7
Рашица
9
ван Вольфсвинкел
4-4-2
22
Пасвер
4
Ариас
77
Изима-Мирен
15
Морено
15
Виллемс
23
Рамселар
24
Проппер
18
Гуардадо
26
Перейро
26
де Йонг
34
Бергвейн
7
Рашица
7
ван Берген
7
ван Берген
7
Рашица
23
Рамселар
5
Швааб
5
Швааб
23
Рамселар
15
Виллемс
30
Бренет
30
Бренет
15
Виллемс
34
Бергвейн
8
Джозефзун
8
Джозефзун
34
Бергвейн
Остались в запасе
Витесс
ПСВ
8
Косуке Ота
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
47
Александр Зинченко
ЛЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
8
Косуке Ота
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Остались в запасе
47
Александр Зинченко
ЛЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Витесс - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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