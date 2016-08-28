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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Хераклес
АДО Ден Хааг - Хераклес: обзор матча 28 августа 2016
АДО Ден Хааг
28.08.2016, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 4 тур
1 : 1
Завершен
Хераклес
28'
М. Хавенаар
18'
Р. Госенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Хераклес
Замена
Л. Маренго
️️️️
В. Канон
87'
86'
Замена
Д. Вуичевич
️️️️
И. Бель Хассани
57'
Желтая карточка
Б. Дарри
Желтая карточка
А. Мейерс
54'
Желтая карточка
Э. Дюплан
38'
ГОЛ! 1:1!
М. Хавенаар
28'
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Госенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
9
Майк Хавенаар
ЦФ
21
Эдуард Дюплан
ЦФ
20
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Хераклес
16
Брам Кастро
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
2
Тим Брёкерс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
15
Ярослав Навратил
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
11
Лудцинио Маренго
ЦФ
Хераклес
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
23
Марк-Ян Фледдерис
ЦП
17
Дарио Вуичевич
ЦП
20
Петер ван Ойен
ЦП
3-3
14
Мейерс
5
Канон
25
Бегелсдейк
21
Дюплан
9
Хавенаар
20
Схакен
4-3-1-1
16
Кастро
23
те Верик
4
Хогма
6
Пелюпесси
8
Госенс
2
Брёкерс
11
Бель Хассани
10
Брунс
11
Дарри
15
Навратил
5
Канон
11
Маренго
11
Маренго
5
Канон
11
Бель Хассани
17
Вуичевич
17
Вуичевич
11
Бель Хассани
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Хераклес
22
Роберт Звинкелс
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
25
Рензе Фиж
ВР
23
Марк-Ян Фледдерис
ЦП
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
20
Петер ван Ойен
ЦП
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
22
Роберт Звинкелс
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
Остались в запасе
25
Рензе Фиж
ВР
23
Марк-Ян Фледдерис
ЦП
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
20
Петер ван Ойен
ЦП
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча АДО Ден Хааг - Хераклес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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