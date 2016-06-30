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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Урарту - Омония
Урарту - Омония: обзор матча 30 июня 2016
Урарту
30.06.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Омония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Урарту - Омония
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Урарту
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Сюник
- : -
21.11.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Сардарапат
0 : 0
22.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Урарту
5 : 2
17.10.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Урарту
2 : 2
11.10.2026
Арарат
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
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Стадион:
Республиканский
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