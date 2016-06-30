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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Фольгоре
АЕК - Фольгоре: обзор матча 30 июня 2016
АЕК
30.06.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
3 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Фольгоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча АЕК - Фольгоре
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
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Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
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4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
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Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Фольгоре
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
4 : 2
27.07.2021
Фольгоре
Лига конференций, 2 раунд
Фольгоре
1 : 3
20.07.2021
Хибернианс
Лига Европы, 1 раунд
Фольгоре
0 : 1
06.07.2017
Валлетта
Лига Европы, 1 раунд
Валлетта
2 : 0
29.06.2017
Фольгоре
Лига Европы, 1 раунд
Фольгоре
1 : 3
07.07.2016
АЕК
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