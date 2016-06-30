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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брейдаблик - Елгава
Брейдаблик - Елгава: обзор матча 30 июня 2016
Брейдаблик
30.06.2016, четверг, 22:15
Лига Европы, 1 раунд
2 : 3
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Елгава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Брейдаблик - Елгава
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
Елгава
Латвия. Высшая лига, 36 тур
Елгава
4 : 0
08.11.2026
Огре Юнайтед
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Ауда
4 : 3
01.11.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Елгава
0 : 1
25.10.2026
Даугавпилс
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Лиепая
3 : 0
18.10.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
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2025.11.06 19:35
«Шахтер» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.11.05 11:44
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2025.08.06 09:56
«Страсбур» – «Брейдаблик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Брейдаблик» – «Шэмрок Роверс»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.10 10:33
«Шахтер» – «Брейдаблик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025
2025.11.06 19:35
«Шахтер» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.11.05 11:44
«Зриньски» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.06 09:56
Товарищеские матчи. «Динамо» благодаря дублю Нойштедтера обыграло «Пюник», «Арсенал» уступил «Елгаве»
2019.10.13 17:58
4
Алвес выдвинул ультиматум руководству «Ювентуса»
2017.06.08 06:56
5
Товарищеский матч. «Мордовия» одолела «Елгаву»
2016.02.27 14:49
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