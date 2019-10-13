Товарищеские матчи. «Динамо» благодаря дублю Нойштедтера обыграло «Пюник», «Арсенал» уступил «Елгаве»

Российские клубы во время паузы на матчи сборных провели товарищеские матчи. «Динамо» благодаря голам во втором тайме переиграло армянский «Пюник» Александра Тарханова.

Тульский «Арсенал» уступил латышской «Елгаве». Туляки в турнирной таблице идут выше, чем «Динамо» – оно в зоне вылета.

Товарищеские матчи

Арсенал (Россия) – Елгава (Латвия) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Иванов, 25 (с пенальти); 1:1 – Луценко, 70; 1:2 – Иванов, 78.

Динамо (Россия) – Пюник (Армения) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Нойштедтер, 67; 2:0 – Нойштедтер, 71.