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Товарищеские матчи. «Динамо» благодаря дублю Нойштедтера обыграло «Пюник», «Арсенал» уступил «Елгаве»

13 октября 2019, 17:58
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Российские клубы во время паузы на матчи сборных провели товарищеские матчи. «Динамо» благодаря голам во втором тайме переиграло армянский «Пюник» Александра Тарханова.

Тульский «Арсенал» уступил латышской «Елгаве». Туляки в турнирной таблице идут выше, чем «Динамо» – оно в зоне вылета.

Товарищеские матчи

Арсенал (Россия) – Елгава (Латвия) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Иванов, 25 (с пенальти); 1:1 – Луценко, 70; 1:2 – Иванов, 78.

Динамо (Россия) – Пюник (Армения) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Нойштедтер, 67; 2:0 – Нойштедтер, 71.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Пюник Динамо Арсенал Елгава Нойштедтер Роман
Комментарии (4)
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Черкизовский Кот
1570979416
Сычёв играл за Пюник, интересно?
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Мудакам
1570989719
Нойдшететру дать 9-й номер! Оборону набрать заново!
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Суворов_лучший
1570990833
Наконец-то у Дюбы будет напарник в атаке
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fedser
1571038595
Раз Луценко теперь в Арсенале, напов в Динамо нет, забивать, кроме защитников, некому
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