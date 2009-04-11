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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Вест Бромвич
Портсмут - Вест Бромвич: обзор матча 11 апреля 2009
Портсмут
11.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
33'
Ю. Кабуль
65'
Н. Кранчар
48'
Д. Грининг
62'
К. Брант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Вест Бромвич
Замена
Т. Гекас
️️️️
Д. Пеннант
+4
Желтая карточка
Ю. Кабуль
+2
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
К. Брант
Замена
Я. Ходгкисс
️️️️
Д. Зуиверлон
Желтая карточка
Г. Дорранс
Желтая карточка
Н. Кранчар
ГОЛ! 2:2!
Н. Кранчар
Замена
Н. Бельхадж
️️️️
Д. Наджент
ГОЛ! 1:2!
К. Брант
Желтая карточка
Х. Хрейдарссон
ГОЛ! 1:1!
Д. Грининг
ГОЛ! 1:0!
Ю. Кабуль
Пас отдал
Д. Пеннант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Портсмут
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Вест Бромвич
0
Ярид Ходгкисс
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
4-4-2
1
Джеймс
6
Хрейдарссон
4
Кабуль
5
Кэмпбелл
25
Дистен
26
Хьюз
19
Кранчар
8
Маллинс
7
Пеннант
35
Наджент
15
Крауч
4-5
33
Карсон
4
Мейте
51
Зуиверлон
13
Ольссон
4
Робинсон
18
Дорранс
11
Брант
14
Грининг
7
Моррисон
10
Корен
35
Наджент
39
Бельхадж
39
Бельхадж
35
Наджент
7
Пеннант
33
Гекас
33
Гекас
7
Пеннант
51
Зуиверлон
0
Ходгкисс
0
Ходгкисс
51
Зуиверлон
11
Брант
21
Мулумбу
21
Мулумбу
11
Брант
Остались в запасе
Портсмут
Вест Бромвич
Главный тренер
Тони Адамс
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Тони Адамс
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Портсмут - Вест Бромвич
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Фрэттон Парк
Посещаемость:
20376 из 20688 зрителей (98%)
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