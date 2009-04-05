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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Уиган Атлетик
Эвертон - Уиган Атлетик: обзор матча 05 апреля 2009
Эвертон
05.04.2009, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
4 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
26'
Жо
47'
М. Феллайни
50'
Жо
61'
Л. Осман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Т. Брамбл
Замена
Л. Саа
️️️️
М. Феллайни
Замена
Д. Де Риддер
️️️️
Л. Валенсия
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
С. Пиенаар
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Т. Кэхилл
ГОЛ! 4:0!
Л. Осман
ГОЛ! 3:0!
Жо
ГОЛ! 2:0!
М. Феллайни
Пас отдал
Т. Хибберт
Замена
У. Родальега
️️️️
М. Браун
Желтая карточка
М. Браун
ГОЛ! 1:0!
Жо
Пас отдал
Л. Осман
Желтая карточка
М. Мелхиот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
17
Майкл Браун
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
0
Хоссам Мидо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Эвертон
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
Уиган Атлетик
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
3-2-4-1
1
Ховард
2
Хибберт
15
Лескотт
19
Ягиелка
3
Бэйнс
18
Невилл
20
Пиенаар
17
Кэхилл
25
Феллайни
21
Осман
21
Жо
3-2-4-1
43
Киркленд
20
Шарнер
19
Брамбл
3
Фигероа
17
Бойс
25
Мелхиот
25
Валенсия
28
Н'Зогбиа
26
Уотсон
17
Браун
0
Мидо
20
Пиенаар
6
Родуэлл
6
Родуэлл
20
Пиенаар
17
Кэхилл
32
Гослинг
32
Гослинг
17
Кэхилл
25
Феллайни
28
Саа
28
Саа
25
Феллайни
25
Валенсия
8
Де Риддер
8
Де Риддер
25
Валенсия
17
Браун
23
Родальега
23
Родальега
17
Браун
Остались в запасе
Эвертон
Уиган Атлетик
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Эвертон - Уиган Атлетик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Посещаемость:
34427 из 40157 зрителей (85%)
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