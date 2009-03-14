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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Сток Сити
Эвертон - Сток Сити: обзор матча 14 марта 2009
Эвертон
14.03.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
18'
Жо
25'
Д. Лескотт
90+1'
М. Феллайни
52'
Р. Шоукросс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Сток Сити
ГОЛ! 3:1!
М. Феллайни
Пас отдал
Л. Бэйнс
+1
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Жо
Замена
А. Камара
️️️️
Л. Лоуренс
Замена
М. Этерингтон
️️️️
Р. Делап
Замена
Р. Фуллер
️️️️
М. Сидибе
ГОЛ! 2:1!
Р. Шоукросс
Пас отдал
Л. Лоуренс
Замена
Л. Саа
️️️️
Т. Кэхилл
ГОЛ! 2:0!
Д. Лескотт
Желтая карточка
Л. Лоуренс
ГОЛ! 1:0!
Жо
Пас отдал
М. Феллайни
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
5
Рори Делап
ПП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Эвертон
6
Джек Родуэлл
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
Сток Сити
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
7
Анри Камара
ЦФ
3-2-4-1
1
Ховард
19
Ягиелка
2
Йобо
15
Лескотт
3
Бэйнс
18
Невилл
20
Пиенаар
25
Феллайни
17
Кэхилл
21
Осман
21
Жо
4-4-2
29
Соренсен
28
Уилкинсон
17
Шоукросс
25
Файе
3
Хиггинботэм
5
Делап
12
Уилэн
15
Диао
11
Лоуренс
44
Битти
11
Сидибе
21
Жо
6
Родуэлл
6
Родуэлл
21
Жо
17
Кэхилл
28
Саа
28
Саа
17
Кэхилл
5
Делап
26
Этерингтон
26
Этерингтон
5
Делап
11
Сидибе
19
Фуллер
19
Фуллер
11
Сидибе
11
Лоуренс
7
Камара
7
Камара
11
Лоуренс
Остались в запасе
Эвертон
Сток Сити
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Эвертон - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Гудисон Парк
Посещаемость:
36396 из 40157 зрителей (90%)
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