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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Волгарь
Тосно - Волгарь: обзор матча 17 сентября 2016
Тосно
17.09.2016, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
3 : 0
Завершен
Волгарь
23'
Е. Марков
59'
Р. Дугалич
73'
М. Кашчелан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Волгарь
83'
Замена
И. Машуков
️️️️
О. Шалаев
Замена
А. Аравин
️️️️
К. Гарбуз
83'
81'
Желтая карточка
О. Шалаев
80'
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Болонин
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
Д. Богаев
77'
ГОЛ! 3:0!
М. Кашчелан
73'
Замена
А. Кутьин
️️️️
Е. Марков
70'
64'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Т. Букия
60'
Замена
А. Дышеков
️️️️
К. Плиев
ГОЛ! 2:0!
Р. Дугалич
59'
Замена
М. Палиенко
️️️️
П. Киреенко
52'
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
25
Рамиль Зарипов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
10
Темури Букия
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
7
Ника Чхапелия
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
9
Максим Яковлев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Нигматуллин
19
Гарбуз
20
Дугалич
25
Буйволов
57
Абазов
18
Кашчелан
21
Галиулин
88
Богаев
9
Мухаметшин
13
Киреенко
20
Марков
3-3-1-1-1
71
Бучнев
15
Плиев
66
Жестоков
76
Стешин
11
Сутормин
18
Шалаев
25
Зарипов
10
Букия
11
Болонин
27
Радченко
88
Богаев
7
Чхапелия
7
Чхапелия
88
Богаев
19
Гарбуз
2
Аравин
2
Аравин
19
Гарбуз
13
Киреенко
99
Палиенко
99
Палиенко
13
Киреенко
20
Марков
48
Кутьин
48
Кутьин
20
Марков
11
Болонин
92
Скворцов
92
Скворцов
11
Болонин
15
Плиев
33
Дышеков
33
Дышеков
15
Плиев
10
Букия
9
Яковлев
9
Яковлев
10
Букия
18
Шалаев
14
Машуков
14
Машуков
18
Шалаев
Остались в запасе
Тосно
Волгарь
12
Василий Лукичев
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
Остались в запасе
99
Михаил Жабкин
ЦФ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Статистика матча Тосно - Волгарь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Электрон
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