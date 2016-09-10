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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Спартак-2
Волгарь - Спартак-2: обзор матча 10 сентября 2016
Волгарь
10.09.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-2
70'
М. Жестоков
31'
А. Федчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Спартак-2
89'
Желтая карточка
А. Самсонов
87'
Замена
А. Руденко
️️️️
К. Савичев
Замена
М. Жабкин
️️️️
Р. Акбашев
85'
Желтая карточка
С. Зуйков
83'
78'
Желтая карточка
И. Синодзука
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Болонин
76'
Желтая карточка
А. Болонин
74'
74'
Замена
З. Бакаев
️️️️
В. Пантелеев
Замена
А. Радченко
️️️️
С. Веркашанский
72'
ГОЛ! 1:1!
М. Жестоков
70'
Замена
Т. Букия
️️️️
А. Дышеков
67'
66'
Замена
И. Синодзука
️️️️
Д. Давыдов
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Федчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
25
Рамиль Зарипов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
10
Темури Букия
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
3-4-2-1
71
Бучнев
25
Зарипов
66
Жестоков
76
Стешин
23
Зуйков
33
Дышеков
18
Шалаев
11
Сутормин
99
Акбашев
9
Веркашанский
11
Болонин
3-5-2
47
Филиппов
4
Савичев
96
Лихачев
22
Хомуха
2
Шанбиев
8
Самсонов
52
Леонтьев
83
Пантелеев
99
Гулиев
10
Федчук
88
Давыдов
11
Болонин
92
Скворцов
92
Скворцов
11
Болонин
33
Дышеков
10
Букия
10
Букия
33
Дышеков
99
Акбашев
99
Жабкин
99
Жабкин
99
Акбашев
9
Веркашанский
27
Радченко
27
Радченко
9
Веркашанский
88
Давыдов
70
Синодзука
70
Синодзука
88
Давыдов
83
Пантелеев
77
Бакаев
77
Бакаев
83
Пантелеев
4
Савичев
19
Руденко
19
Руденко
4
Савичев
Остались в запасе
Волгарь
Спартак-2
24
Дмитрий Терновский
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
3
Константин Щербаков
ПЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Волгарь - Спартак-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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