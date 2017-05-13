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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Бернли
Борнмут - Бернли: обзор матча 13 мая 2017
Борнмут
13.05.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 1
Завершен
Бернли
25'
Д. Станислас
85'
Д. Кинг
83'
С. Воукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Бернли
89'
Желтая карточка
Р. Брэди
Замена
Д. Айб
️️️️
Д. Станислас
87'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кинг
85'
83'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
С. Эрфилд
83'
ГОЛ! 1:1!
С. Воукс
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Г. Артер
81'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Л. Муссе
66'
55'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Бойд
45'
Замена
А. Грэй
️️️️
Э. Барнс
ГОЛ! 1:0!
Д. Станислас
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
8
Марк Пью
ЛП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
24
Крис Лонг
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
45
Андре Грэй
ЦФ
4-3-1-2
1
Боруц
15
Смит
27
Кук
2
Фрэнсис
21
Дэниелс
8
Пью
10
Кук
31
Артер
19
Станислас
7
Кинг
11
Муссе
2-1-4-3
22
Хитон
38
Лоутон
6
Тарковски
8
Вествуд
21
Бойд
29
Хендрик
3
Уорд
37
Эрфилд
24
Лонг
19
Воукс
35
Барнс
11
Муссе
10
Фрейзер
10
Фрейзер
11
Муссе
31
Артер
32
Гослинг
32
Гослинг
31
Артер
19
Станислас
33
Айб
33
Айб
19
Станислас
21
Бойд
11
Брэди
11
Брэди
21
Бойд
37
Эрфилд
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
37
Эрфилд
35
Барнс
45
Грэй
45
Грэй
35
Барнс
Остались в запасе
Борнмут
Бернли
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
1
Ник Поуп
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Борнмут - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
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